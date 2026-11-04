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Elections Local

Republican James Uthmeier wins reelection for attorney general in Florida

Attorney General James Uthmeier
Attorney General James Uthmeier/X
Attorney General James Uthmeier announces investigation into OpenAI.
Attorney General James Uthmeier
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Republican James Uthmeier wins reelection for attorney general in Florida, defeating challenger Jose Javier Rodriguez.

WATCH BELOW: James Uthmeier speaks about winning attorney general's race

James Uthmeier claims victory in Florida attorney general's race

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