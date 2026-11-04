Republican James Uthmeier wins reelection for attorney general in Florida, defeating challenger Jose Javier Rodriguez.
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James Uthmeier claims victory in Florida attorney general's race
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