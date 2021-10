Noticias de la semana de 6 de octubre

Posted at 11:32 AM, Oct 06, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Advertencia de COVID-19 Hay una disminución en casos de COVID-19 y hospitalizaciones en el Condado de Palm Beach, pero los líderes de salud dicen que no es hora de bajar su guardia. La directora del departamento de salud, doctora Alina Alonso advierte sobre otro surgimiento de coronavirus en el invierno y durante los días festivos. El Condado de Palm Beach tenía menos de dos mil quinientos casos durante la última semana de septiembre. Eso es un cambio grande comparado a los 9 mil casos semanales que el condado promedió en agosto. Aún cuando se trata de medidas preventivas en las escuelas, el superintendente del Condado de Palm Beach dice que por ahora mantienen el mandato del uso de máscaras. Tutoría en la biblioteca Para estudiantes que necesitan ayuda adicional: hay tutoría gratuita disponible para niños desde kindergarten hasta el 12 grado. Está en la biblioteca pública Mandel en West Palm Beach. Los tutores son todos los maestros del distrito escolar y pueden ayudar con la tarea y proyectos. No hay necesidad de registrarse, solo presentarse en persona. Encontrarás más información y un enlace a la biblioteca en WPTV.com. Diagnóstico de cáncer de mama La primera dama de la florida tiene cáncer de mama. Executive Office of the Governor, State of Florida Gov. Ron DeSantis and his wife, Casey DeSantis, pose for a family portrait with their three children. El gobernador Ron DeSantis anunció el diagnóstico y dice que es "la prueba más difícil de su vida." Se conocen pocos detalles sobre el diagnóstico de Casey DeSantis. Se estima que una de cada ocho mujeres en el pais desarrollará cáncer de mama durante su vida. La pandemia también podría tener un impacto en casos futuros. El CDC dice que durante la pandemia hubo una disminución de mas del 80 por ciento en examenes preventivos. Celebrando al padre Frank Se puede decir que ha sido un campeón de la comunidad migrante. Este mes de herencia hispana celebramos al padre Frank O'Loughlin que ayudo crear el Centro Maya Guatemalteco en Lake Worth Beach. El padre recien cumplio anos de edad en nuestra pagina WPTV.com tenemos un reportaje sobre como el padre ha dedicado su vida para ofrecerle servicios a la comunidad inmigrante.

