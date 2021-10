Celebrando al Padre Frank O'Loughlin: un ícono de las comunidades de migrantes del Sur de la Florida

Posted at 1:42 PM, Oct 06, 2021

LAKE WORTH BEACH, Fla. — Se puede decir que es un campeón de la comunidad migrante. El Padre Frank O'Loughlin creó el Centro Maya Guatemalteco de Lake Worth Beach. Dedicó su vida para ofrecerle servicios a la comunidad inmigrante. "Yo estuve enseñando la gente como guardarse en contra la migra," dijo O'Loughlin. Aparte de su defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas, el padre es conocido por mostrar escenarios como la patrulla fronteriza aduanera para mostrar a los migrantes cómo reaccionar. "No digas nada, no firmes nada, llama a este número," dijo O'Loughlin, explicando cómo le daba direcciones a los migrantes locales. El padre dice que el Centro Maya Guatemalteco empezó para ofrecerles atención prenatal a mujeres migrantes que se negaron a ir al hospital o buscar atención médica mientras estaban embarazadas. A partir de allí se ha dividido en la creación de una escuela y programas educativos para niños. "Siempre lo he visto como un hermano, más que un sacerdote," dijo Guillermo Carrasco, quien ayudó a crear el Centro Maya Guatemalteco, amigo del padre, y miembro actual de la junta del centro. Carrasco conoció al padre en los 1970s. Desde ahí se formó una amistad irrompible y juntos crearon cambios para la comunidad de trabajadores agrícolas. "Envolver a mucha gente haciendo pocas cosas," dijo Carrasco. WPTV WPTV's Michelle Quesada interviews Guillermo Carrasco. El padre llegó hasta a la Corte Suprema para ganar casos para la comunidad migrante. Muchas familias dicen que cambió sus vidas. "Porque la verdad él ha sido un héroe para la gente inmigrante, abrió muchas puertas, dio mucho de él a la comunidad," dijo Olga Pérez, una voluntaria del Centro Maya Guatemalteco. Pérez fue introducida al centro a través de los programas de la Escuelita Maya para sus hijos. A partir de allí, empezó a ayudar a preparar los regalos que el centro le daban a los niños cada navidad. "Llegaban los niños feliz de la vida porque le daban todo lo que uno como padre no podían darles," dijo Pérez. Ahora cada mes el centro ayuda más de mil familias de más de 28 países. Después de sobrevivir ataques al corazón y un derrame cerebral, el padre acaba de celebrar su 80 cumpleaños. Si le preguntas después de todas estas décadas, qué ha aprendido de su conocimiento de la comunidad migrante. "Si voy a salvar mi alma, ellos lo hicieron," respondió O'Loughlin. El Centro Maya Guatemalteco recibe la mayoría de sus fondos operativos de donantes y recaudación de fondos. Ahora mismo, el centro está recaudando fondos para ayudar a expandir los programas que proporcionan asistencia a familias y niños migrantes. Si desea ayudar, visite https://www.guatemalanmaya.org/donate.

