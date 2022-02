Noticias de la semana de 9 de febrero

Posted at 1:17 PM, Feb 09, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Mujer muere al caer de puente La policía de West Palm Beach está tratando de averiguar por qué una mujer cayó hacia su muerte mientras cruzaba un puente. Una anciana cayó al menos 50 pies del puente de Royal Park. La policía dice que estaba caminando su bicicleta en el puente que conecta Palm Beach island con West Palm Beach. WPTV The bridge crossing guards remain down during a police investigation into a fatal fall from the Royal Park Bridge in West Palm Beach. Dicen que estaba en la acera, casi al lado, cuando las puertas del puente bajaron y el puente comenzó a subir. Un patinador trato de sostenerla, pero no pudo. Los detectives están investigando cualquier posible falla de seguridad. Asistencia para alquilar Millones de dólares están disponibles para los residentes del condado de St. Lucie que están luchando para pagar su renta. Para ser elegibles, los residentes no pueden ganar más del 80 por ciento del ingreso mediano del área basado en el tamaño del hogar. También deben mostrar pruebas de que fueron impactados financieramente por la pandemia. El dinero se puede utilizar para servicios de utilidad si no son pagadas por el dueno de la propiedad. Debe presentar documentación de declaraciones de facturación. Un enlace para aplicar está en nuestra aqui. Muertes de COVID-19 superan 900,000 Mientras tanto, los estados unidos marcan un hito sombroso: 900 mil muertes desde que comenzó la pandemia en el 2020, según la universidad Johns Hopkins. Por lo general, casos diarios están disminuyendo siguiendo la propagación de omicron.

Copyright 2022 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.