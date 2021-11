Noticias de la semana de 24 de noviembre

Posted at 12:04 PM, Nov 24, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Muerte determinada como homicido La policía está investigando la muerte de un adolescente de Palm Beach Gardens como homicidio. Ryan Rogers de 14 años salio a dar un paseo en bicicleta la noche del 15 de noviembre y nunca regreso a casa. WPTV/Visual Images Sports Photography Ryan Rogers, 14, an avid soccer lover, was found dead in Palm Beach Gardens. Su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente. Amigos y familiares se reunieron el martes para un servicio memorial. Rogers era un estudiante de la escuela secundaria Dwyer. Apuestas deportivas por internet Un juez federal anula el pacto de juego de la Florida con la tribu Seminole. Wilfredo Lee/AP Seminole Hard Rock Hotel & Casino is shown, Friday, March 20, 2020, in Hollywood, Fla. The Seminole Tribe closed its casinos, the latest virus-related closures affecting a state that is heavily dependent on tourism and consumer spending to pay its bills. (AP Photo/Wilfredo Lee) La regla dice que el acuerdo de apuestas deportivas viola tanto la ley federal india de juegos de juego como la constitución estatal cuando se trata de juegos por internet. Las apuestas deportivas por internet acaban de lanzarse al comienzo del mes. A partir del martes por la mañana, la aplicación móvil ya no aceptaba apuestas. Un representante de la tribu dice que están revisando la opinión del juez y considerarán los siguientes pasos. Puede tener dinero sin saberlo Hay casi 300 millones de dólares en propiedad sin reclamo solo en el condado de Palm Beach. Florida Division of Financial Services This Rolex watch and ring are among the more than $296 million worth of unclaimed property in Palm Beach County. En todo el estado, hay unos 2 y medio mil millones de dólares listos para ser reclamados. Algunas formas comunes de propiedad no reclamada incluyen cuentas bancarias, acciones y cheques sin effectivo. Puede buscar su nombre en la base de datos estatal en nuestra aquí.

