Noticias de la semana de 2 de febrero

Posted at 1:32 PM, Feb 02, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Sobreviviente de barco volcado El único sobreviviente de un barco volcado quiere que le permitan quedarse en el país. Capsized boat survivor shares his experience Viajaba con otras 39 personas cuando su bote volcó frente a la costa de la Florida la semana pasada. La hermana del sobreviviente se encuentra entre los que murieron después de que el motor dejó de funcionar poco después de despegar de las Bahamas. El grupo se dirigía a la Florida. El sobreviviente, si se le permite quedarse, espera vivir con su madre, quien dice que está en Texas. Vacuna covid para menores de 5 años Los más jóvenes podrían ser elegibles para una vacuna contra el COVID-19 a finales de este mes. Pfizer busca la aprobación de la FDA para una vacuna de dos dosis para niños de 6 meses a 5 años. Según los informes, sería una décima parte de la fuerza de una inyección para adultos. Tom Brady se retira El hombre ampliamente considerado el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL cuelga sus zapatos. Gregory Bull/AP Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady celebrates with the Vince Lombardi Trophy after winning Super Bowl LV against the Kansas City Chiefs, Sunday, Feb. 7, 2021, in Tampa, Fla. The Buccaneers defeated the Chiefs 31-9. El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, se retiró. El jugador de futbol americano de 44 años hizo el anuncio en las redes sociales luego de días de confusión y especulación. Brady ganó el Super Bowl 7 veces en sus 22 temporadas en la NFL. Brian Flores demanda a la NFL Wilfredo Lee/AP Miami Dolphins head coach Brian Flores directs his team during the second half of a game against the New England Patriots, Sunday, Jan. 9, 2022, in Miami Gardens, Fla. Mientras tanto, el entrenador despedido de los Miami Dolphins, Brian Flores, está demandando a la liga y a tres equipos. Flores afirma que la NFL tiene prácticas de contratación racistas, lo que provoca segregación.

