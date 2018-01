Cold temperatures grip Florida; here's how cold it was in our area

It was 20+ degrees below average Friday morning across South Florida. Climatological norms for this time of year are a hight of 75 and low of 57.

Some patchy frost was reported for inland areas this morning too.

Nothing like up north, but a little frosty this morning in South Florida near Lake Okeechobee. pic.twitter.com/TOfjy7LUOu — Jeff Gammons (@StormVisuals) January 5, 2018

Temperatures will return to normal by Monday.

Here's a list of other sites across Palm Beach County:

...Palm Beach County... 1 NNW Greenacres City 31 F 0750 AM 01/05 3 SE Belle Glade 34 F 0700 AM 01/05 14 SSE South Bay 34 F 0700 AM 01/05 2 ESE Belle Glade 35 F 0745 AM 01/05 1 S Juno Beach 37 F 0700 AM 01/05 2 SSE Lake Worth 38 F 0718 AM 01/05 3 NW Haverhill 38 F 0717 AM 01/05 Juno Beach 38 F 0721 AM 01/05 1 S Jupiter 38 F 0800 AM 01/05 15 W Boca Raton Equestrian 38 F 0732 AM 01/05 2 S Juno Beach 38 F 0745 AM 01/05 3 WNW Sandalfoot Cove 39 F 0735 AM 01/05 3 SSE Aberdeen Golf Course 39 F 0718 AM 01/05 1 W Ocean Ridge 39 F 0736 AM 01/05 4 WNW The Acreage 39 F 0758 AM 01/05 Delray Beach 39 F 0745 AM 01/05 2 ESE Boca Raton Equestrian 39 F 0750 AM 01/05 1 E Boynton Beach 39 F 0740 AM 01/05 1 N Greenacres City 39 F 0708 AM 01/05 3 NNE Boynton Beach 40 F 0721 AM 01/05 Jupiter 40 F 0819 AM 01/05 2 WNW Delray Beach 40 F 0748 AM 01/05 2 NW West Palm Beach 40 F 0743 AM 01/05 2 E Royal Palm Beach 40 F 0725 AM 01/05 1 ENE Haverhill 40 F 0734 AM 01/05 2 NNE Lake Worth 40 F 0733 AM 01/05 2 NE Palm Springs 40 F 0700 AM 01/05 2 SSW Ocean Ridge 40 F 0700 AM 01/05 1 SSE Riviera Beach 40 F 0734 AM 01/05 1 WNW Boca West 41 F 0735 AM 01/05 Boynton Beach 41 F 0739 AM 01/05 2 WSW Delray Beach 41 F 0740 AM 01/05 2 ENE Lake Worth 41 F 0717 AM 01/05 2 NNW Boca Raton 41 F 0748 AM 01/05 4 NNW Boca Raton Equestrian 41 F 0730 AM 01/05 Ilnternational Airport 41 F 0753 AM 01/05 1 NE Boca Raton 41 F 0743 AM 01/05 2 WNW Sandalfoot Cove 42 F 0743 AM 01/05 Boca Raton Airport 50 F 1047 PM 01/04 ...Maritime Stations... 5 E Okee Tantie Recreation A 39 F 0815 AM 01/05 11 SE Brighton Seminole 39 F 0830 AM 01/05 Juno Beach 40 F 0749 AM 01/05 1 NNW Ocean Ridge 41 F 0723 AM 01/05 2 ESE Lake Worth 42 F 0748 AM 01/05 10 WNW Pahokee 42 F 0845 AM 01/05 8 W Pahokee 43 F 0845 AM 01/05 1 E Dania Beach 43 F 0748 AM 01/05 2 E Liberty City 43 F 0734 AM 01/05 1 S Lighthouse Point 44 F 0746 AM 01/05 3 SSW Miami Beach 46 F 0722 AM 01/05 3 WNW Key Biscayne 46 F 0806 AM 01/05 2 N Key Biscayne 47 F 0730 AM 01/05 4 SSE Miami Beach 47 F 0717 AM 01/05 2 SW Key Biscayne 48 F 0854 AM 01/05 8 SSE Key Biscayne 50 F 0900 AM 01/05 17 E Lighthouse Point 52 F 0500 AM 01/05 27 E Palm Beach 54 F 0200 AM 01/05 39 E Hallandale 55 F 1200 AM 01/05 40 E Palm Beach 55 F 0100 AM 01/05 19 ESE Ocean Reef 55 F 0700 AM 01/05 44 ESE Lighthouse Point 57 F 0700 AM 01/05 33 E Miami Beach 61 F 0700 AM 01/05 Observations are collected from a variety of sources with varying equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers for their dedication. Not all data listed are considered official.