Programa de subvenciones de 2 millones de dólares para restaurantes latinos

Posted at 7:18 PM, Jan 20, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Los restaurantes han recibido golpe tras golpe durante la pandemia. Un nuevo estudio de la Universidad de Stanford encuentra que fue mucho más difícil para los restaurantes de propiedad hispana obtener ayuda económica. Podría haber ayuda en camino, pero tienen que actuar rápido. El Programa de Subvenciones para Pequeños Negocios de Restaurantes de la USHCC y Grubhub planea distribuir alrededor de 300 subvenciones para restaurantes que van desde $5,000 hasta $10,000. La fecha límite es el miércoles 26 de enero de 2022. Edgar Pérez es uno de los dueños de El Sabor Latino en Greenacres. Han estado en el negocio desde 2008. Pérez dice que el negocio ha sido increíble. Pero cuando llegó la pandemia, hubo momentos difíciles, especialmente por la escasez de personal. Pérez es uno de los dueños de restaurantes que solicitará ayuda para expandirse. “Durante el covid, tuvimos que trabajar todas las horas. Porque básicamente además de ayudar a todos los empleados. Pero en este momento, si obtenemos una subvención, por supuesto que ayudará a que más personal trabaje”, dijo Pérez. “Adentro estamos tratando de obtener un poco más de espacio. Pero tal vez podamos conseguir muebles para que sirvan afuera”. La oportunidad no solo ayuda a los restauradores latinos, sino que da un gran impulso a la economía según líderes latinos del condado Palm Beach. “Al ayudar a estos dueños de negocios, probablemente podrán costear un mejor inventario, probablemente pagar los salarios de sus empleados y cosas por el estilo”, dijo Rafael Amaro, de la Cámara de Comercio Hispana de Florida. "Con estas subvenciones, en realidad está ayudando, en resumen, a su flujo de caja y a su negocio". La cámara dice que la mayoría de los latinos en nuestra área trabajan en la industria de servicios de alimentos y dependen de que sus puertas permanezcan abiertas para mantener a sus familias. “La mayoría de los restaurantes en nuestra comunidad son más que solo servir comida. Reúnen a las familias. Mejoran nuestra cultura, son un pilar para nuestra comunidad”, dijo Lázaro Mur, presidente de la Coalición Latina de Palm Beach. Criterios de concesión: - El solicitante debe ser un restaurante con menos de 20 empleados a tiempo completo. - El solicitante debe ser una empresa de propiedad mayoritariamente hispana con un número EIN activo. - El negocio debe haber estado en funcionamiento durante al menos 9 meses a partir de la fecha en que complete este formulario. - Las ciudades/mercados que califican en este momento están en cualquier parte del país Para aplicar: https://ushcc.formstack.com/forms/ushccgrubhubgrant

