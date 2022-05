Noticias de la semana de 4 de mayo

Posted at 12:12 PM, May 04, 2022

Corte Suprema considera derogar el derecho al aborto En el condado palm beach hubo manifestaciones a favor y contra de la posibilidad de que sea derogado el derecho al aborto. Una filtración a la prensa indica que una mayoría de jueces de la Corte Suprema sería favorable a revocar Roe vs Wade, el fallo que protege el aborto como un derecho constitucional desde 1973. El fallo definitivo sería a finales de junio o principios de julio. Investigan tiroteo mortal en Greenacres El alguacil del condado Palm Beach investiga un tiroteo que dejó una muerta. El crimen ocurrió a las diez de la mañana el martes en la avenida Fleming en Greenacres. Autoridades dicen que la víctima salió de su hogar cuando un auto pasó y lo baleó. La portavoz del alguacil –terri barberá dice que la víctima es la misma persona que sobrevivo una balacera que ocurrió el mes pasado por la secundaria john I leonard. Si tienen información pueden llamar anónimamente al alto al crimen. Conductor arrestado tras persecución policial Autoridades arrestaron a Richard St. Leger de 20 años después de una persecución policial de alta velocidad en varios condados que terminó en el condado de Martin. La persecución alcanzó velocidades superiores a 178 millas por hora en el Turnpike y partes de la Interestatal 95 antes de que los oficiales lograron detener al conductor. St. Leger enfrenta múltiples cargos, incluido el robo mayor de un vehículo motorizado, huir sin tener en cuenta la seguridad.

