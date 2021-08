Noticias de la semana de 4 de agosto

Posted at 2:50 PM, Aug 04, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. El estado permanecerá abierto El gobernador dice que la Florida no cerrará de nuevo. El estado alcanzo un número récord de hospitalizaciones for COVID, con más de 11 mil quinientos. La Florida ha superado el récord anterior establecido in julio de 2020, antes de las vacunas. El gobernador DeSantis dice que los "lockdowns" en todo el estado no volverán a suceder. Casos de Delta en niños El variante Delta del COVID-19 causa preocupación entre los pediatras justo que el año escolar está por comenzar. Palm Beach Perdiatrics reporta que dentro en un marco de 10 días, el número de casos de COVID-19 positivo en niños aumentó de un 5 a 6 por ciento al 20 a 40 por ciento. El grupo médico ha hecho cambios en su practica. Los pacientes potentiales de COVID-19 solo serán visitados al final del día. Tendrán que esperar en el coche haste que una habitación esté lista, y solo un adulto puede venir con el niño. La escuela comienza para la mayoría de los niños del sur de la Florida durante la segunda semana de agusto. Escuelas en Okeechobee Las escuelas del condado de Okeechobee requerirán que los niños que no estén vacunados y que han estado en contacto con alguien con COVID-19 tendran cuarentena durante al menos 14 días. Sin embargo, los empleados del distrito no vacunados que han estado en contacto con alguien con COVID-19 no tendrán que perder el trabajo a menos que tengan síntomas. Atleta inspirador Hay una atleta del sur de la FLorida inspiradora al que nos gustaría presentarle. Beatrice De Lavalette, residente de Loxachatchee, perdió ambas piernas en un ataque terrorista hace 5 años en Bélgica. Con mucha determinación y después de mucha rehabilitación e incluso medicamente inducido por coma, fue selectionada para participar en el equipo paralímpico ecuestre para los EE.UU. en Tokyo. Los Paralímpicos esta programado del 24 de agosto al 5 de septiembre.

