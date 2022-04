Noticias de la semana de 27 de abril

Posted at 12:28 PM, Apr 27, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Amenaza cibernético en hospitales Tenet Health, la compañía que opera el centro médico St. Mary 's y el centro médico Good Samaritan en West Palm Beach, admitió que "experimentó un incidente de ciberseguridad la semana pasada". La amenaza de seguridad cibernética paralizó los sistemas telefónicos y de cómputo en ambos hospitales. Hubo mucha preocupación de parte de los familiares de pacientes y personal quién nos llamó sobre el tema. Tenet health reclama que las aplicaciones críticas se han restaurado.. Sesión especial sobre seguros de propiedad El próximo mes legisladores estatales regresan al Capitolio para una sesión especial sobre las crecientes tasas de seguros de propiedad. El gobernador desantis ha pedido a la cámara estatal que considere la legislación sobre el tema, reaseguros y cambios en el código de construcción. La sesión especial está programada para el 23 de mayo hasta el 27. Juez federal bloquea título 42 Se espera que el congreso y las cortes tomen una decisión sobre el título 42. Esta semana un juez federal bloqueó temporalmente la decisión del gobierno de Joe Biden de ponerle fin a la medida. El título 42 se estableció bajo la administración Trump como una orden de salud pública debido al covid19, pero prácticamente terminó con el derecho de asilo porque permite a los agentes fronterizos expulsar de manera inmediata a los inmigrantes. Por ahora se mantiene el título 42 y la administración Biden tenía previsto terminarlo el próximo 23 de mayo.



Copyright 2022 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.