Noticias de la semana de 23 de marzo

Posted at 2:36 PM, Mar 23, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Accidente mata a dos trabajadores Un accidente de construcción mató a dos trabajadores Latinos en Boynton Beach. Los hechos ocurrieron en la plaza Riverwalk justo a la calle woolbright el martes. Los fallecidos fueron identificados como Jeremias Mendez de 32 años y Eduardo Cruz-Moran de 25 años. Ambos residents of west palm beach. Testigos informan que una pared de concreto se cayó de la grulla sin embargo la causa exacta está siendo investigada por la agencia de seguridad y salud ocupacional. Cuatro alumnos atropellados Cuatro estudiantes de la escuela secundaria comunitaria Royal Palm Beach fueron atropellados por un vehículo mientras esperaban por el autobús. Esto ocurrió justo en la intersección de Crestwood Boulevard South y la Cypress Lake Drive. Autoridades informan que el conductor del carro fue identificado como Angel Antonio Lopez de 57 años. WPTV A car is smashed up after a crash at Crestwood Boulevard South and Cypress Lake Avenue in Royal Palm Beach on March 22, 2022. Oficiales dicen que López perdió el control y continuó manejando sobre la banqueta. Cargos criminales para él están siendo considerados por el alguacil. Las víctimas fueron trasladadas al hospital. Dos en condición crítica y los otros dos en condición seria, sus identidades no fueron reveladas. El incidente sigue bajo investigación. Aumento de salario de maestros El gobernador de Florida Ron DeSantis anunció esta semana $800 millones en el presupuesto de este año para aumentar el salario mínimo de los maestros y aumentar los salarios de los maestros veteranos en Florida. WPTV Florida Gov. Ron DeSantis speaks at Renaissance Charter School in Wellington on March 21, 2022. Cada distrito escolar obtendría una parte de ese dinero. Bajo el nuevo presupuesto, el nuevo salario mínimo promedio sería por lo menos $47,500. Florida ocupó el 49 puesto en cuanto a salario promedio de maestros en 2020.

