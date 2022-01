Noticias de la semana de 20 de enero

Posted at 4:25 PM, Jan 20, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. EEUU empieza ofrecer pruebas caseras de COVID-19 gratis Se lanza la iniciativa federal de pruebas caseras de COVID-19 para enviarlas de manera gratuita a los domicilios de quienes las pidan por la página web. Tomar la muestra es fácil y los resultados están listos entre 15 y 30 minutos. Cada familia recibirá las pruebas entre 7 y 12 días después de la solicitud, son 4 pruebas rápidas de antígeno. Los exámenes son gratis y llegarán por un acuerdo del gobierno con las oficinas de correos. La Casa Blanca también anunció el miércoles que empezará a distribuir gratuitamente 400 millones de mascarillas N95 en farmacias y centros comunitarios de salud. Posible camaras en las aulas Un nuevo proyecto de ley en el estado permitiría a los distritos escolares colocar cámaras dentro de las aulas y grabar a los estudiantes y maestros. Según él proyecto de ley el propósito es registrar "incidentes" como la intimidación o la negligencia realizada por un maestro o estudiante. Las grabaciones no podrían transmitirse en vivo ni usarse para evaluaciones de maestros. La legislative estatal tiene que votar para la aprobación. Personal de el distrito escolar del condado Indian River ingresan como sustitutos El distrito escolar del condado Indian River han tenido que resolver de una manera única la escasez de maestras en sus escuelas debido a la pandemia. Casi 100 miembros del personal del distrito, que anteriormente estaban en todos los diferentes departamentos, han recibido capacitación para ingresar a las como sustitutos. Ese distrito escolar también tiene una regla que requiere a todas las personas incluyendo estudiantes usar máscaras en los planteles hasta el fin de mes.

