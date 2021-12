Noticias de la semana de 15 de diciembre

Posted at 2:45 PM, Dec 15, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Nino es atropellado y se busca el conductor La policía de West Palm Beach continúa su búsqueda de un conductor que se dio a la fuga después de atropellar a un niño de cuatro años. Los hechos ocurrieron el domingo por la noche en el paso de peatones en la intersección de Okeechobee Boulevard y la Avenida Rosemary. WPTV Skid marks are visible in the crosswalk of Okeechobee Boulevard at Rosemary Avenue, where a child was injured in a hit-and-run crash Dec. 12, 2021, in downtown West Palm Beach, Fla. El niño continúa en condición crítica en el hospital St. Mary's. La policía dice que el niño y su familia estaban cruzando la calle en cuanto de repente el carro lo atropelló. La policia describe el vehiculo de color gris o blanco de cuatro puertas. Vecinos en el área urgen más patrullas en el área para el control de tráfico. Mientras los líderes del turismo nos informan que han estado exigiendo por años a la ciudad un puente peatonal en esa intersección. Píldora contra el COVID-19 Hay resultados prometedores sobre la nueva pastilla contra el coronavirus por la compañía Pfizer durante sus ensayos clínicos. Pfizer reporta que solicitaron aprobación del FDA después que sus datos muestran que la pastilla es 89 por ciento efectiva en prevenir casos severos del COVID-19, especialmente entre los no vacunados. La compañía también reporta que la píldora también busca ser eficaz contra la nueva variante omicron. Se espera que la aprobación dure varias semanas. Tornado destruye áreas de Kentucky En el estado de Kentucky rescatistas continúan buscando sobrevivientes después que un fuerte tornado destruyó el área el sábado pasado. Al menos 88 personas perdieron la vida entre ocho estados donde ocurrió el pasó del tornado y más de 100 personas siguen desaparecidas. Gerald Herbert/AP A water pipe spews water amid rubble from destroyed homes in the aftermath of tornadoes that tore through the region, Tuesday, Dec. 14, 2021, in Mayfield, Ky. El alguacil del condado St. Lucie estará ayudando con suministros y donaciones. Principalmente necesitan donaciones monetarias para que las personas se alojen en hoteles y alquileres, o para pagar las reparaciones. Habrá un camión afuera de la oficina del alguacil para tomar las donaciones y viajarán el lunes. Hemos colocado una lista de los artículos más necesarios en el condado de Logan, Kentucky, en nuestro sitio web.

