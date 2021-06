Noticias de la semana de 14 de junio

Posted at 5:20 PM, Jun 16, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Momento de silencio para los estudiantes

Estudiantes desde la primera haste el 12 grado en toda la florida pronto se le pedirá que guarde un momento de silencio todos los días. El gobernador firmó una ley que dice que los maestros de las escuelas públicas deben reservar al menos un minuto de silencio en el primer período y no puede ser mas de 2 minutos de duracíon. El gobernador dice que se alienta a los estudiantes a reflexionar y orar durante este tiempo. La nueva ley será efectiva el primero de julio. Aumento de suerdo para los agentes de polica

Los oficiales de policía en West Palm Beach están recibiendo un aumento este año. Como parte del contrato de tres años, los agentes the polica de West palm Beach verán un aumento salarial basado en el mercado en Octubre y luego obteneran un aumento del 5 por ciento cada año en su aniversario de trabajo. Para algunos oficiales, esos aumentos podra ser un aumento salarial de casi 30 por ciento. La esperanza es que los aumentos harán que la polica de la cuidad pague suerdos mas competitivos en comparacion on ortos departamentos del Sur de la Florida y ayudar a atraer y retener a los empleados. El representante del sindicato de la polica dice que también será un impulso moral. En persona el 4 de julio

Una de las celebraciónes más populares del día de la independenica en el Sur de la Florida será en persona este año. Los líderes de West Palm Beach dicen que “4th on Flager” será el domingo de 4 de julio. Los eventos comienzan a las 7 de la noche y los fuego artificiales son un poco después de las 9 de la noche. Le celebración annual fue virtual el año pasado ante la pandemia. Para obtener más información, inicie una session en WPTV.COM



