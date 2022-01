Noticias de la semana de 12 de enero

Posted at 1:09 PM, Jan 12, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Casos de omicron Los casos del coronavirus están subiendo y mas personas se están ingresando en el hospital. Sin embargo, los números muestran que hay menos muertes por el virus. Los médicos dicen que hay varias razones: una es que más personas están vacunadas. Otro es que algunas personas tienen anticuerpos del oleaje delta durante el verano. Dado lo contagioso que es la variante omicron, los expertos de salud dicen que las máscaras de tela no están protegiendo del covid en este momento. Una nueva orientación sugiere seleccionar una mascarilla quirúrgica N-95 o de tres capas. Estado del estado El gobernador Ron DeSantis tiene muchas prioridades en su lista este año. Presentó sus metas en su dirección del estado llamando a la Florida el estado más libre cuando se trata de negocios y escuelas durante la pandemia de COVID-19. El dice que una de sus primeras prioridades es terminar las pruebas FSA para estudiantes; en lugar, reemplazar el examen anual de fin de año con monitoreo de progreso. El gobernador se enfrenta a la reelección este año. Registro pre-escolar El registro pre-escolar de niños ya está abierta en el condado de Palm Beach. Es un programa gratuito diseñado para preparar niños de 4 años para el kindergarten. Para calificar: los niños deben tener 4 años el 1 de septiembre del año escolar actual o antes para ser elegibles. Los expertos en educación dicen que los niños que asisten a VPK están más preparados para el kínder. Encontrarás un enlace para aplicar aquí.

