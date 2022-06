Noticias de la semana de 1 de junio

Posted at 12:22 PM, Jun 01, 2022

HONDUREÑA MUERE TRAS CAERSE DEL 13 PISO

Una mujer de Honduras falleció después que se cayó de un edificio en West Palm Beach. Las autoridades la identificaron como Dolores Yamileth Martínez-Ponce, de 23 años de edad. La policía dice que la mujer se encontraba en el piso 13 instalando pisos cuando por razones que aún se desconocen se cayó, perdiendo la vida tras el impacto. El trágico hecho ocurrió el pasado sábado. La administración de salud y seguridad ocupacional junto con las autoridades locales continúan investigando el incidente. TURISTA MUERE TRAS ACCIDENTE DE PARASAILING Una mujer murió y dos niños resultaron heridos después de chocar contra un puente durante un accidente de parasailing ocurrido en los cayos de Florida. Las autoridades dicen que poco después que los tres estuvieran volando, una fuerte ráfaga de viento le pegó al paracaídas por lo que el capitán del barco tuvo que cortar la soga atada a las personas quienes cayeron y fueron arrastradas por el agua. Finalmente se detuvieron tras chocar con un puente. Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, pero dijeron que eran de Illinois y estaban de vacaciones. JEFE ESCOLAR NO COOPERAR CON LAS INVESTIGACIONES El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Texas no ha respondido a las solicitudes de los investigadores estatales para una entrevista de seguimiento tras el masacre esto según informes locales. Se podía ver a los padres fuera de la escuela rogando a la policía que se apresurara a ayudar mientras los niños en pánico dentro de la escuela llamaban al 911 pidiendo auxilio. Esto mientras familiares y amigos de los 19 niños que murieron la semana pasada, se reunieron esta semana en velorios para recordar la vida de los estudiantes.

