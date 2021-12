Joven de 14 años de Palm Beach Gardens asesinado a puñaladas por un vagabundo sin hogar, según dijo la policía

Palm Beach County Sheriff's Office

Posted at 3:05 PM, Dec 02, 2021

PALM BEACH GARDENS, Fla. — Un adolescente de 14 años de Palm Beach Gardes fue asesinado a puñaladas en lo que parece ser un "completamente acto fortuito" dijo el jefe de policía el jueves. Semmie Williams Jr., de 39 años, fue arrestado el miércoles en la noche y acusado de asesinato en primer grado. Clint Shannon, jefe de policía de Palm Beach Gardens, dijo que no parecía existir otro motivo que no fuera "un adolescente inocente que tuvo un encuentro casual con un criminal violento." Shannon dijo que Williams no tiene lazos con el Condado Palm Beach o con Palm Beach Gardens. "Ninguno en absoluto," dijo Shannon. "Es un misterio para nosotros el porqué este hombre estaba en nuestra comunidad, pero, de nuevo, tenemos evidencia que lo sitúa a él en la escena de los hechos y lo hace responsable de la muerte del joven." Shannon dijo que Williams tiene un largo historial de actos violentos severos. Williams se encuentra detenido sin fianza, en la cárcel del Condado Palm Beach. Palm Beach Gardens Police Department Ryan Rogers, 14, was found dead in Palm Beach Gardens. Shannon alabó el trabajo de los investigadores y los esfuerzos diligentes que llevaron al arresto. "Produjo algunas respuestas a la familia y removieron un monstruo peligroso de las calles," dijo Shannon. Shannon dijo que no hay información de que nadie más que Williams fuera el responsable. Michael Buczyner, reportero investigativo de Contact 5, le preguntó al jefe si pensaba que Williams debió haber estado encarcelado. "La gente puede hacer sus propias conclusiones," dijo Shannon. El estudiante de 14 años de noveno grado de William T. Dwyer Community High School, un ávido y entusiasta jugador de balompié fue hallado muerto el 16 de noviembre cerca de la acera de Central Boulevard y el paso superior de la Interstate 95, menos de 24 horas después que su madre lo reportó como desaparecida, dijo la policía. Una bicicleta fue hallada cerca del cuerpo. Cindi Rogers escribió en Facebook que su hijo había ido a montar bicicleta temprano en el atardecer del 15 de noviembre y nunca regresó a la casa. La policía de Palm Beach Gardens, mas tarde dijo que el adolescente había sido víctima de un homicidio y no de un accidente relacionado con el tráfico. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

