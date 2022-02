Habla el único sobreviviente del naufragio de la operación de contrabando de tráfico humano, en la que fallecieron 39 personas

Posted at 4:28 PM, Feb 01, 2022

FORT PIERCE, Fla. — El único sobreviviente del naufragio cerca de las costas de la Florida durante una operación de contrabando de tráfico humano habló con los medios de comunicación el lunes en la tarde. El gobierno de Colombia dijo el viernes que el sobreviviente del naufragio era un joven colombiano, identificado como Juan Esteban Montoya, que viajaba con una hermana menor. La hermana es una de los que murieron en el naufragio el sábado en la noche después de haber zarpado desde las Bahamas hacia la Florida. Montoya dijo que solo a pocas horas de haber salido de Bimini, el sábado pasado los motores de la embarcación pararon. "Por esa razón, terminamos en alta mar, flotando hasta que comenzó a recibir impacto de grandes olas. Las olas comenzaron a pasar sobre el barco y empezamos a hundirnos," dijo Montoya el martes por medio de un traductor. Todos intentaron aguantar, pero Montoya vio a su hermana hundirse junto con docenas de otros a bordo. El hombre de 22 años, dijo que los días después del naufragio, algunos de los sobrevivientes decidieron quitarse la vida. "Por las dificultades por la que estábamos pasando, ellos fallecieron. Unos se soltaron del bote, otros decidieron bajarse del bote y morir, morirse suicidándose," dijo Montoya en español. "La falta de comida, agua potable y descanso te empieza a afectar más a la hora de tomar decisiones." Dijo que física y mentalmente fue duro quedarse solo por días, mientras se aferraba al barco. "Fue algo desastroso, es algo que no se lo deseo a nadie," dijo Montoya. "No hagan esa travesía de esa forma, especialmente con miembros de la familia, o seres queridos porque pueden perderlos, como le paso a mi hermana. Es algo que rompe el corazón." Su abogado dijo el lunes que su cliente le ha pedido al gobierno de Estados Unidos por asilo para poder quedarse en el país quedarse con su madre.

