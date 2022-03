Fiesta De Pueblo regresa a Greenacres

WPTV

GREENACRES, Fla. — Uno de los festivales Latino más grande en el condado de Palm Beach regresa nuevamente en persona. La Fiesta de Pueblo en el parque Samuel J. Ferreri de Greenacres se llevará a cabo el sábado. La pastelería PR Bakery localizada en Lake Worth, es uno de los varios vendedores para el festival. Tendrán un puesto vendiendo camisetas, canastas de regalo y pastelitos. Diana Santiago, Puertoriqueña, es la propietaria del local desde hace más de siete años. Los Santiagos dicen que esperan que la gente muestre apoyo y celebre todo lo que la comunidad Latina local tiene para ofrecer, especialmente sus pastelitos auténticos. "Hago una broma todo el tiempo, digo que esto es como un asilo de ancianos porque tenemos la cocina de la abuela. Tenemos la cocina de mamá y la cocina de la abuela. Entonces, todo se transmite con amor,” dijo Heber Santiago, el hijo. El festival regresa en persona tras ser cancelado el año pasado por la pandemia. Estaba programado para regresar en enero de este año, pero se aplazó de nuevo debido a la variante omicron. "¡Va a ser un asunto de familia!,” dijo Pagan. "Se trata de sacar a relucir la representación de más de 21 países que tenemos en el condado de Palm Beach que son residentes aquí.” Juan Pagan es el presidente de la cámara de comercio hispanoamericana de Florida. Pagan tiene optimista, miles vendrán como en años pasados. Habrá más de 20 actos a lo largo del día desde el mediodía hasta las diez de la tarde, además de baile folklórico y desfile. "Se trata de la familia y se trata de divertirse. Esperamos tenerlos a todos aquí nuevamente,” dijo Pagan.

