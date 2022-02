Encuesta de salud cardíaca 2022 de Cleveland Clinic: Hallazgos clave entre la comunidad latina

Posted at 9:12 AM, Feb 16, 2022

VERO BEACH, Fla. — La enfermedad cardíaca es un problema real en la comunidad hispana. La asociación médica nacional hispana informa que casi la mitad de los hombres hispanos y un tercio de las mujeres hispanas mayores de 20 años son afectos. Lorena Larez de Vero Beach estuvo en San Antonio Texas en octubre pasado por trabajo. Algo anormal comenzó a sucederle cuando estaba subiendo un tramo de escaleras. "Iba subiendo unas escaleras y empecé a sentirme muy cansada," dijo Larez. "Nunca he tenido un antecedente previo. Y de repente comencé a sentir presión en el pecho y luego comenzó a se convierte en dolor." Como oftalmóloga de oficio, Larez sabía que los síntomas que estaba experimentando tenían que ver con su corazón y fue al médico. "Él me hizo un cateterismo cardiaco," dijo Larez. "Y tuvo que plantar dos stems, debido a que mi arteria coronaria derecha estaba bloqueada 100% y había cero por ciento de flujo sanguíneo. Hasta la fecha ahora estoy mucho mejor." Cleveland Clinic realizó recientemente su encuesta anual de salud cardíaca. Encontró problemas preocupantes entre la comunidad hispana. "Lo que encontró Cleveland Clinic, cuando hizo esa encuesta, es que en nuestra comunidad latina hay poco entendimiento de lo que es la enfermedad cardiovascular," dijo Dr. Carlos González-Lengua, cardiólogo de Indian River de la Clínica Cleveland. "Y se encontró que los pacientes latinos o hispanos no van al médico con frecuencia y no entienden cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Y entender los factores de riesgo es lo primero que debíamos de hacer para prevenir la enfermedad." Los hispanos también están menos familiarizados con las principales causas de las enfermedades cardíacas y es menos probable que conozcan los riesgos de la presión arterial alta, la obesidad, el estilo de vida y los antecedentes familiares sobre la salud del corazón, que el promedio de los estadounidenses.

Casi la mitad de los hispanos (43%) están de acuerdo en que "si tengo antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, no hay nada que pueda hacer para limitar mi riesgo de desarrollar esta afección cardíaca" (frente al 34 % del promedio de EE. UU.).

Más de un tercio de los hispanos (37 %) dice que nunca había oído hablar de Lp(a) hasta ahora (frente al 25 % del promedio de EE. UU.)*.

Los hispanos también están menos familiarizados con las principales causas de las enfermedades cardíacas. Son menos propensos que el estadounidense promedio a decir que lo siguiente aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón: *Una prueba de Lp(a) mide el nivel de lipoproteína en su sangre. Las lipoproteínas son sustancias hechas de proteínas y grasas que transportan el colesterol LDL a través del torrente sanguíneo. Los estudios muestran que tener un alto nivel de una proteína llamada lipoproteína o Lp(a) en la sangre también es un factor de riesgo de enfermedad cardíaca y, en menor grado, de accidente cerebrovascular. Presión arterial alta (55 % frente al 65 % promedio de EE. UU.)

Obesidad (54 % frente al 61 % de la media de EE. UU.)

Antecedentes familiares de problemas cardíacos (46 % frente al 58 % promedio de EE. UU.)

No hacer suficiente ejercicio (42 % frente al 53 % de la media de EE. UU.)

Estilo de vida sedentario (27 % frente al 39 % de la media de EE. UU.) "Cuando uno habla con los pacientes hispanos, especialmente si el paciente no habla inglés, hay mucha barrera de lenguaje y eso hace que muchos pacientes en nuestra comunidad no busquen al médico porque no se crea esa confianza, no se crea esa enlace que es natural cuando hay una barrera de idioma," dijo Gonzalez-Lengua. Gonzalez-Lengua informa que la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte en EEUU. "Tenemos que buscar como comunidad médica, investigar e identificar cuales son las razones y cómo podemos prevenir esta enfermedad que es la causa principal de enfermedad y mortalidad," dijo Gonzalez-Lengua.



