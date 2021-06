El colapso del edificio de Surfside mata al menos a 1, muchos otros aún no se tienen en cuenta

Posted at 4:36 PM, Jun 24, 2021

SURFSIDE, Fla. — Un tercio de un edificio residencial de 12 plantas se derrumbó este jueves en la madrugada en Surfside, al norte de Miami Beach. Las autoridades dicen que al menos una persona murió y 53 personas, incluido un niño, fueron rescatadas. Al menos 10 víctimas resultaron heridas y dos de ellas fueron trasladadas al hospital y se desconocía el paradero de otras 99. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, dijo que dos edificios laterales en el complejo Champlain Towers han sido evacuados mientras los equipos llevan a cabo una búsqueda de sobrevivientes debajo de los escombros. No se sabe todavía las causas del colapso, mientras tropas avanzan en las investigaciones. "Bueno, yo no estuve en la escena, del edificio, pero a la una de la mañana estaba sentada en mi cama preparándome para dormir. Tenía un mueble bajito y escuche una explosion bien grande. Mi edificio tembló completamente y se me cayeron algunas cositas que tenía arriba de ese mueble al piso," dijo Maria Becerra, quien vive cerca. "De allí pensé que tuvimos algún terremoto o algo, y entonces en la mañana me avisaron que se cayó parte del edificio." "Es que a las como a las dos y pico o tres de la mañana escuché un sonido bien fuerte. Me levanté porque aquí se escuchan siempre muchos sonidos fuertes. Esta zona aquí una vez se cayó ese poste y lo escuché. Entonces pero después escuché la sirena de las ambulancias y creí que era un fuego, pensé que era ahí porque vi todo el mundo viniendo en contra del tránsito," dijo Glenis Martinez, vecina. "No sabía hasta ahora que me levanté a las seis de la mañana te veo todo este sentido yo veo, que dicen que esto se cayó un edificio." El edificio de apartamentos está ubicado en la turística zona del condado Miami-Dade, por la avenida Collins. Las autoridades dicen que el derrumbe ocurrió en la torre del costado que queda frente al mar y afectaría a unas 55 unidades.



