Docenas de inmigrantes arriban a la costa de Jupiter

Santiago Cach

Posted at 10:11 AM, Dec 13, 2021

JUPITER, Fla. — Una embarcación cargada con inmigrantes arribó a la costa de Júpiter el domingo. Los testigos se sorprendieron por la hora en que arribó la embarcación, ya que la mayoría de las embarcaciones con inmigrantes arriban durante las horas tarde de la noche y no en la mañana. Testigos en la playa dijeron a WPTV que el bote arribe durante la mitad del día. Según dijeron, vieron al capitán ponerse una máscara y vieron a 40 o 50 inmigrantes salir de la embarcación dirigiéndose hacia la calle, algunos dejaron las ropas y los zapatos. "Los vi corriendo hacia la playa, corriendo hacia la calle, corriendo dentro de los matorrales, literalmente corrían sin dirección, como si estuvieran corriendo para salvar la vida," dijo Caitlin Kinirons, una testigo. WPTV Dozens of migrants came ashore from this boat Dec. 12, 2021, in Jupiter, Fla. "Estaba hablando con una mujer y entonces vivos a esta gente corriendo en la playa, diría que como 40 de ellos y se mantenían corriendo," dijo Madeline Comorad una testigo. Adam Hoffner, vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo que 23 inmigrantes fueron detenidos. Hoffner dijo que la embarcación fue confiscada por las autoridades federales. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

