Posted at 1:21 PM, Aug 31, 2022

LANTANA, Fla. — Ocho migrantes han sido detenidos, después que una embarcación llegó a la costa de Lantana, en horas tempranas de la mañana del miércoles. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, dijo que los ocho individuos incluían haitianos, jamaiquinos, colombianos y guayaneses. Los agentes federales dijeron que la embarción se presume que es parte de una operación de tráfico humano y esta siendo investigada. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

