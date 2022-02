Despiden operador de puente en Lantana, que pudo haber causado accidente al levantar el puente levadizo

Florida Department of Transportation

Posted at 12:25 PM, Feb 21, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Después de la trágica caída, que costó la vida a una persona de 79 años en el puente Royal Park en West Palm Beach, a principios del mes, Contact 5 ha descubierto otro escalofriante incidente en los puentes del Condado Palm Beach, después de revisar documentos y recibir un video por medio de la solicitación de récords públicos. Un video del 21 de octubre del puente Ocean Avenue sobre las aguas del Intercostal en Lantana mostró un auto conduciendo por el puente levadizo mientras la puerta se cierra detrás de él. Luego, el conductor se detiene en el borde del tramo del puente levadizo. Treinta y tres segundos después, el puente levadizo comienza a abrirse con el conductor aún al volante. El puente levanta el vehículo donde se tambalea sobre un hoyo con una caída de 40 pies. Aparentando pánico, el conductor abre la puerta del auto. La gravedad desliza el auto hacia adelante y lo golpea contra el pavimento de abajo. El puente se cierra y el conductor no identificado regresa al auto y se aleja. El operador del puente que estaba trabajando ese día, ahora un ex empleado del Condado Palm Beach, dijo a los investigadores que ella "no vio al vehículo en el puente hasta que no cerró el puente levadizo." El condado canceló la licitación del puente por violar las políticas incluidas la verificación visual de los tramos. Rechazando una entrevista en cámara, le dijo a Contacto 5 por teléfono que su vista desde la casa del puente estaba obstruida que "simplemente no vio el automóvil en el puente." WPTV The bridge tender for the Ocean Avenue Bridge in Lantana was fired for violating Palm Beach County policies, claiming she "did not see" the car. Contact 5 comenzó a investigar en los operadores de puentes después de la muerte trágica de Carol Wright el 6 de febrero cuando el puente Royal Park que conecta West Palm Beach con Palm Beach abrió mientras ella caminaba con su bicicleta cruzando el puente. El abogado Lance Ivey, que representa a la familia Wright, dijo que el puente es propiedad del Departamento de Transporte de la Florida y es administrado por operadores de puente de una tercera compañía, Florida Drawbridges Inc. La compañía no respondió a repetidos solicitudes de comentarios y el Departamento de Transporte de la Florida y rehusó comentar sobre la investigación. "Cuando el operador del puente tocó ese botón para levantar el puente, hizo que básicamente le diera a Carol una muerte lenta, mental y física," dijo Ivey durante una reciente conferencia de prensa. Ivey dijo, que la familia de Wright está luchando para prevenir que semejantes tragedias vuelvan de nuevo a ocurrir. "Nuestra meta es que nunca más, jamás esto suceda a otra familia," él dijo.

Copyright 2022 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.