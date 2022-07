Chief Patrol Agent Walter N. Slosar

Posted at 1:54 PM, Jul 16, 2022

JUPITER, Fla. — Nueve migrantes cubanos, desembarcaron el sábado en la costa de Jupiter Island, y fueron detenidos a Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, lo que calificó de “evento de trafico humano”. Los cubanos se encuentran detenidos´. Esta es una noticia en desarrollo. Chief Patrol Agent Walter N. Slosar Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

