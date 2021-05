Colombianos locales se manifiestan contra los disturbios en Colombia

Posted at 1:52 PM, May 07, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Las protestas generalizadas en Colombia ha han dejado más de 20 muertos y decenas de heridos continúan por segunda semana consecutiva. Las protestas se originaron por la política de reforma tributaria que el gobierno dijo que iba a ayudar a resolver la crisis económica. Los colombianos que viven en el Condado Palm Beach se han unido en días recientes para manifestarse contra los disturbios en su país y mostrar solidaridad. Una de las demostraciones fue en el supermercado El Bodegón en Palm Springs el martes en la noche. Jairo Cervantes y Carolina Julio, quienes viven en Lake Park, dicen que es doloroso ver lo que sucede. "No se necesita usar violencia para reprimir demostraciones pacificas," dijo Cervantes. "Gente, únanse a nosotros y ayúdenos, porque todos los días están matando gente en Colombia y no podemos aceptarlo como normal," dijo Julio. Las demostraciones surgieron cuando el presidente de Colombia intentó pasar una reforma tributaria que aumentaría los impuestos en los artículos de primera necesidad y los servicios públicos, con el propósito de cerrar la brecha por la escasez producida por la pandemia. El presidente desistió, pero ahora las protestas han evolucionado en un movimiento grande enfocado en luchar contra la pobreza y la brutalidad política. Más de 50 personas resultaron heridas el miércoles en la noche y por lo menos 25 personas han muerto en los últimos ocho días de protestas consecutivas. "El gobierno ha enviado a la pobreza a mas de tres millones de personas. Casi cuatro millones viven en pobreza. Es lo que la gente en la calle dice. No más. El sistema de salud colapsó. Hemos visto eso en la pandemia," dijo Cervantes. Muchos colombianos locales tienen la esperanzas de que suceda un cambio pronto y levantar las voces aquí en el Sur de la Florida, promoverá el tema y el dialogo. "Considere que tal vez alzando la voz y socializando el conflicto que está ocurriendo, podemos contribuir a que se trate de hacer algo," dijo Cervantes. Los colombianos locales están planeando el viajar a Miami el sábado para unirse a una manifestación, que se espera tenga lugar a la 1 p.m. en la Torre de la Libertad. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.