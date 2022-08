88 cubanos fueron repatriados a Cuba el jueves, después de haber sido interceptados en el mar

U.S. Coast Guard

MIAMI — Miembros de la tripulación de escampavía Robert Yered repatriaron a 88 cubanos a Cuba el jueves, después de haber sido interceptados cerca de las costas de la Florida. El sector de Key West recibió una notificación de que una embarcación de fabricación casera se encontraba el sábado a las 7 a.m. aproximadamente a 26 millas al suroeste de Dry Tortugas. La tripulación aérea de los guarda costa en Miami HC-144 alerto a los observadores del sector de Cayo Hueso de embarcaciones rusticas, el lunes cerca Key Largo. Otra embarcación fue vista al sur de Man Key y una cerca de 39 millas al sur de Summerland Key. Otras cubanos viajando en embarcaciones rusticas fueron avistados el martes cerca de Boca Chica, Cayo Hueso y Sugarloaf Key. "La Guarda Costera y sus agencias asociadas continúan patrullando el Estrecho de la Florida, Barlovento y el Paso de la Mona," dijo E´bria Karega, teniente del Distrito Siete de la Guardia Costera. "La meta es mantener a las personas salvas y evitar las pérdidas de vida como resultado de estas travesías peligrosas." Desde el 1ro, de octubre 2021 la guardia costera interceptó a 4,614 cubanos en comparación con: 5,396 cubanos en el año fiscal 2016

1,468 cubanos en el año fiscal 2017

259 cubanos en el año fiscal 2018

313 cubanos en el año fiscal 2019

49 cubanos en el año fiscal 2020

838 cubanos en el año fiscal 2021 Una vez a bordo del patrullero del guarda costa, los migrantes, reciben comida, agua y atención médica básica.

