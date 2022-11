Vuelos de los migrantes a Martha Vineyard, causa deiversidad de opiniones entre hispanos de Florida

Posted at 10:54 AM, Nov 30, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — A pesar de la repercusión que el gobernador Ron DeSantis ha recibido sobre la medida de enviar a los migrantes a Martha Vineyard, las encuestas conducidas antes de las elecciones de medio término, mostraron que todavía el gobernador cuenta con bastante apoyo de los hispanos y la mayoría de las personas en la Florida, apoyaron la relocalización de los migrantes. Una encuesta de la cadena de televisión Telemundo mostró que el 50% de los hispanos registrados para votar en la Florida aprobaban la acción de DiSantis y 43% lo desaprobaba y un 7% dijeron no estar seguros. Sin embargo mirando de cerca a la comunidad latina, las perspectivas varían según la edad, origen y filiación partidista. "El decir que los cubanos, venezolanos o colombianos piensan de una misma manera es parte del problema en el país," dijo Rolando Chang Barrero, presidente del Democratic Hispanic Caucus en Palm Beach County. Telemundo encuestó a 625 hispanos registrados para votar en la Florida y mostró que los cubanos en un 71% fuertemente apoyan la medida de DiSantis de enviar a los migrantes a Martha Vineyard. "Primeramente, ellos simpatizan con DeSantis, y en segundo lugar no encuentran nada malo en que los inmigrantes viajen en esos vuelos," dijo Chang Barrero. Chang Barrero que es cubano, dijo que puede comprender el porqué los cubanos mayores, aprobarían los vuelos. "Si vamos a años atrás, cuando los cubanos llegaron aquí, mucho de los marielitos que llegaron, fueron dispersados a todas partes de los Estados Unidos," dijo Lydia Maldonado, presidente del Latino Republicans of Palm Beach County. Maldonado que es puertorriqueña, llegó de Puerto Rico cuando tenía 13 años. "Creo que esto se ha desproporcionado," dijo Maldonado. "Cuando se cruza la frontera, se está tomando un riesgo, sin saber a dónde se va." Maldonado dijo que aprueba la acción del gobernador. "El que el gobernador hizo, yo personalmente creo que les ha dado una oportunidad para una nueva vida," dijo Maldonado. "Escúcheme, les han dado un viaje gratis en avión a Martha Vineyard." Sin embargo 83% de los hispanos demócratas encuestados no aprueban la medida tomada. "Esto fue malévolo, mezquino y algunos podrían decir que fue cruel, solo una estratagema política durante la época de elecciones," dijo Chang Barrero. "Nuestro país es una país santuario," dijo Chang Barrero. "Históricamente todas las personas han emigrado aquí en busca de refugio y buscando un santuario, así que la idea de aislar un estado de otro, como estado santuario, o ciudad santuario es solo un tema de conversación." Hay mas de 2.5 millones de hispanos registrados para votar en la Florida. La encuesta de Telemundo fue conducidad por Mason-Dixon Polling and Strategy y entrevistaron a 625 personas por teléfono. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

