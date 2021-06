Un niño de 2 años resulta herido de bala en la cabeza en Port St. Lucie

Port St. Lucie Police Department

PORT ST. LUCIE, Fla. — Un niño de 2 años recibió un disparo en la cabeza en Port St. Lucie el viernes en la noche. La policía dijo que el tiroteo ocurrió justo antes de la media noche en el complejo de condominios Evergreen. "El pequeño de dos años tenía una herida de bala en la cabeza, pero estaba respirando," dijo Richard del Toro, asistente del jefe de policia. "El niño fue transportado al St. Mary's Medical Center y se encuentra en condición crítica." La policita busca localizar a Mohamed Faiyaz, de 21 años, quien se encontraba presente al momento de la balacera. Si saben el paradero de Faiyaz por favor llamar al 911 o la policía de Port St. Lucie al (772) 871-5001. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

