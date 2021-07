Todo el Sur de la Florida bajo el cono de incertidumbre de la tormenta tropical Elsa

WPTV

WEST PALM BEACH, Fla. — Todo el Sur de la Florida y la Costa del Tesoro permanecen el jueves en la tarde, en el cono de incertidumbre de la tormenta tropical Elsa y podríamos sentir los efectos del sistema tan temprano como la próxima semana. De acuerdo con el parte de las 5 p.m. del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) Elsa tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora moviéndose rápidamente hacia las Islas de Barlovento. Elsa es ahora la quinta tormenta tropical con nombre de que se tiene record. El record previo perteneció a Edouard en 2020. “Todo el mundo en el Sur de la Florida debe estar monitoreando de cerca la tormenta mientras nos acercamos al fin de semana feriado,” dijo Steve Weagle, jefe de meteorología de First Alert de WPTV. Weagle dijo que la mayoría de los modelos de computadora sitúan al sistema sobre las Antillas Menores para el viernes en la mañana, pasando al sur de Hispanola el sábado en la tarde, moviéndose sobre Cuba el domingo y aproximándose a la península de la Florida tarde el lunes o temprano el martes. Si esta trayectoria continúa Elsa podría arribar cerca del Sur de la Florida como tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora. Weagle dijo que los modelos de computadores coinciden que el sistema se acercará a la península de la Florida. Sin embargo los modelos europeos ponen la tormenta sobre la República Dominicana, mientras otros mueven la trayectoria de Elsa hacia el este en el Golfo de México. “Esta es una tormenta para observarlas los próximos días” dijo Weagle. “Si tiene un impacto en el Sur de la Florida los vientos pueden intensificarse el lunes en la noche y el martes en la mañana y yo esperaría condiciones de tormenta tropical con la trayectoria actual”. Weagle dijo que hasta este momento las posibilidades del Sur de la Florida y la Costa del Tesoro, de sentir vientos con fuerza de tormenta tropical de más de 39 millas por hora es menos de 10% La tormenta se está moviendo muy rápidamente al oeste noroeste a razón de 29 millas por hora Weagle dijo que la rápida velocidad puede actualmente disminuir el impacto de Elsa en las islas y potencialmente en el Sur de la Florida. “Eso es lo único que lo esta obstaculizando actualmente” dijo Weagle. Una advertencia de tormenta tropical esta en efecto para Barbados, Martinique, St. Lucia y St.Vicent y las Granadinas. Un aviso de tormenta tropical esta en efecto para Granada y sus dependencias, así como para las costas sur y oeste de Haití desde el límite sur de la República Dominicana hasta Le Mole Le St. Nicholas Las autoridades estatales y condales dijeron que están monitoreando la tormenta tropical Elsa y como podría impactar la dolorosa misión de búsqueda y rescate del edificio de condominios colapsado en Surfside. El gobernador Ron DeSantis dijo el jueves que la División de Administración de Emergencia de Florida tiene un plan de contingencia para el impacto relacionado con la tormenta, incluyendo el identificar instalaciones y trabajos alternativos. “Va a continuar moviéndose rápidamente a través del Caribe durante el fin de semana, eventualmente virando al noroeste cerca del Sur de la Florida para el lunes” dijo DeSantis “No esperamos ningún impacto hasta el sábado”. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.



