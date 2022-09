Se forma la depresión tropical nueve y el sur de la Florida en el cono de probabilidades

WPTV

WEST PALM BEACH, Fla. — La depresión tropical número nueve se ha formado sobre la parte central del Mar Caribe. Se pronostica que se fortalecerá para convertirse en la tormenta tropical Hermine, durante el viernes. Los últimos modelos ponen el sistema en la parte norte del Mar Caribe durante el fin de semana y entonces sobre Cuba y la Florida a principios de la próxima semana. La depresión tropical nueve se pronostica se fortalezca y se convierta en un huracán de categoría 2 antes de llegar a la Florida. Hasta el momento todo el sur de la Florida está bajo el cono de probabilidades de incertidumbre hasta el miércoles. Huracán Fiona Fiona está pasando al oeste de Bermuda como un huracan de categoría cuatro, advertencia han sido emitida para Bermuda.

Posiblemente llegara al este Nueva Escocia mañana sábado como post tormenta tropical, con vientos con fuerza de huracán y fuertes lluvias. Tormenta Tropical Gaston Condición de tormenta tropical para el oeste de las Islas Azores hoy y Fuertes lluvias.

Haste 2-6″ pulgadas de lluvias. Invest 99-L Una amplia baja en el oeste del Atlántico

Aun si se desarrolla se mantendrá lejos de los Estados Unidos. Invest 90-L Cerca de la costa de África

Una depresión tropical se podría formar en los próximos dos días. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

