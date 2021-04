Piden revisar la política sobre el uso obligatorio de máscaras en las escuelas

School District of Palm Beach County

WEST PALM BEACH, Fla. — Es un tópico controversial y uno que otro distritos escolares están pesando: ¿deben las escuelas suavizar las restricciones sobre el uso obligatorio de las mascarillas para el próximo curso escolar? Hasta la tarde del jueves una petición en change.org tiene más de 2,000 firmas de padres en el Condado Palm Beach que dicen que el distrito escolar debe darle la opción a los estudiantes de usar las mascarillas en sus escritorios. Hasta el momento todas las escuelas en los distritos de los cinco condados de nuestra área, tienen el mandato de usar mascarilla, ¿eso cambiará? "Realmente va de un extremo a otro, y algunas personas, es como que no le dan importancia," dijo Sarah Spiccuzo. Un mandato del uso de mascarilla en el sistema escolar público es algo importante para Spiccuzo. "Mi opinión es que las personas tienen el derecho a escoger. No creo que sea justo que nadie dicte o haga que se requiera que si no usa mascarilla no puede venir a estudiar," dijo Spiccuzo. Spiccuzo dijo, que porque su hijo está en pre primaria en el distrito, no ha sido forzado a usar la mascarilla en clase y ella quiere que siga de esa forma el año entrante. El Distrito Escolar del Condado Palm Beach requiere que los estudiantes usen máscaras faciales todo el tiempo a menos que estén comiendo o bebiendo. Una encuesta conducida por la Asociación de Maestros de Aulas del Condado Palm Beach encontró que el 70% de los educadores quieren mantenerlos de esa forma. "Creo que es importante para los padres de los estudiantes el que comprendan que es para todo el mundo," dijo un maestro local que prefirió permanecer anónimo. "Ese maestro dijo que una vez que la vacuna esté disponible para los muchachos, su opinión sobre las máscaras podría cambiar." "Estoy vacunada/o y se de muchos de mis compañeros que también están vacunados. Se de algunos compañeros que no se vacunan por diferentes razones. Estoy comenzando a sentirme más confortable si los estudiantes que no usen máscaras están vacunados." "Es literalmente la definición de sofocación. Nuestras quejas es si quiere sufocarse lentamente, más poder para uno, y puedes hacerlo en este país. Pero obligar a todas las personas a que usen máscaras es una violación a los derechos humanos básicos," dijo Melissa Martz, un abogado y madre. Martz es una peticionaria en la demanda judicial contra el Condado Palm Beach por el uso de máscaras. "Nos han embaucado en hacernos creen que es normal y correcto cubrir las fosas nasales de nuestros bebés cuyos cerebros se están desarrollando," dijo Martz. En las escuelas públicas del Condado Palm Beach los estudiantes requieren usar máscaras todo el tiempo a menos que estén comiendo o bebiendo. En el Condado Martin tienen la misma política pero también permiten remover las mascaras durante el receso y las actividades físicas. 