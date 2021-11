Nuevos mapas de distritos toman crecimiento hispano en cuenta

WPTV

Posted at 5:21 PM, Nov 10, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Los nuevos datos del último censo muestran que los hispanos constituyen la población de más rápido crecimiento en el condado de Palm Beach. Con el aumento, surge la necesidad de nuevos mapas que dividan los distritos del condado. El corazón y el alma de la comunidad hispana se encuentra un poco al oeste de la costa. Esto incluye a Greenacres, la ciudad con el único alcalde hispano en el condado de Palm Beach. Ha habido un auge en el crecimiento y los negocios hispanos y pronto esta área podría convertirse en parte del distrito dominante hispano dentro del condado de Palm Beach. En la cocina del restaurante Sabor Latino, hay muchos sabores latinos que representan partes del condado de Palm Beach. El negocio de Edgar Pérez se está calentando tanto que ha abierto tres ubicaciones en los últimos 13 años. "La población hispana está creciendo muy rápido", dijo Pérez. Y no se está enfriando pronto. La población hispana en el condado de Palm Beach creció del 19 al 23 por ciento en los últimos 10 años. "Hay un “Black and Browning” en el condado de Palm Beach", dijo el comisionado del condado de Palm Beach, Mack Bernard. Bernard representa al Distrito 7, un distrito de mayoría afroamericana. El cambio de población significa que es necesario elaborar nuevos mapas de distrito en el condado. Eso podría significar que los hispanos constituirían la mayoría del Distrito 3. "Al final del día, si crea ese distrito, los residentes todavía tendrán que salir y votar y crear esa representación", dijo Bernard. "Su esperanza es que esa comunidad engendre un candidato, que se presente y se postule", dijo la comisionada del condado de Palm Beach, Melissa McKinlay. Ella dijo que con el límite del mandato del alcalde Dave Kerner en 2024 y una elección presidencial ese año, existe la posibilidad de que un candidato hispano gane el Distrito 3. Más de 10,000 negocios en el condado son propiedad de hispanos. Pérez dijo que desde que llegó al condado de Palm Beach en 1994 desde Guatemala, ha visto crecer el mercado hispano, lo que le da la confianza para expandir su negocio. "No cometí un error", dijo Pérez. El mapa final de redistribución de distritos para el condado se presentará y votará en una reunión de la comisión del condado el 7 de diciembre. El condado tiene que decidir sobre un mapa y adoptarlo para fines de 2021. Habrá una ayuntamiento virtual el 15 de noviembre a las 5 p.m. para proporcionar información sobre la redistribución de distritos de la comisión del condado y una descripción general del mapa conceptual que la junta de comisionados del condado dio instrucciones para usar en el desarrollo de un mapa final.

