Noticias de la semana de 9 de marzo

Posted at 2:56 PM, Mar 09, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Precio de gasolina El precio promedio de la gasolina en la Florida ahora es de más de cuatro dólares. Hemos visto los precios en un aumento constante durante el último año de la pandemia de covid-19 y el conflicto en ucrania literalmente a ha añadido combustible al fuego. El precio más alto registrado en la florida fue en julio de 2008 — a 4 dolares y 8 centavos el galon — y no estamos lejos de eso. Kaan Pala/WPTV A sign at the Marathon gas station on the corner of Dixie Highway and Eighth Street shows the price for a gallon of regular unleaded gasoline at $4.79. Algunas cosas que pueden ayudar: encuentre la gasolina más barata en nuestro sitio web WPTV.com. Intente pagar en efectivo que normalmente se ahorra unos 5 a 10 centavos. Biden dicta mas sanciones a Rusia Mientras tando el presidente Joe Biden dicta más sanciones a rusia, prohibe las importaciones de petróleo, gas natural y carbón. Los estados unidos no es un gran importador de petróleo ruso, pero el presidente dice que américa no será parte del subvencionamiento de la guerra de Vladimir Putin. La prohibición del petróleo probablemente causará que los precios de la gasolina suban aún más alto. La unión europea, que depende mucho más del petróleo ruso, también dijo que reduciría las importaciones. Menos hospitalizaciones de COVID-19 Después de dos años de luchar contra la pandemia de COVID-19, los médicos comienzan a ver la luz al final del túnel. Las infecciones y hospitalizaciones por COVID-19 continúan disminuyendo en todo el país y en el sur de florida. HCA Florida Palms West Hospital está marcando un hito. Por primera vez: el hospital experimentó un día libre de covid con cero pacientes con coronavirus. Las infecciones y las admisiones están disminuyendo en muchos hospitales del condado de Palm Beach y Treasure Coast con más recursos, tratamientos y vacunas.

