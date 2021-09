Noticias de la semana de 8 de septiembre

Posted at 2:28 PM, Sep 08, 2021

Bono para nuevos oficiales de policía Los agentes policías recién contratados podrían obtener un bono de firma de 5 mil dólares. Eso es parte del plan del gobernador para ayudar a reclutar y retener oficiales en la Florida. El bono beneficiaría a nuevos funcionarios en el estado incluyendo los nuevos en la profesión y los veteranos de otros estados que se muden aquí. El plan también cubre el costo del examen de certificación y programas de entrenamiento hasta mil dólares. El gobernador le está pidiendo a los legisladores que consideren el plan durante la sesión legislativa del próximo año que comienza en enero. Nuevo variante de COVID Un nuevo variante de COVID-19 a llegado a la Florida. La organización mundial de la salud dice que el variante llamado “Mu” es un "variante de interés". No es tan común como el variante Delta; sin embargo, los científicos dicen que muestra algunos signos de resistencia a las vacunas. Los datos muestran que el mes pasado fue el mes más mortífero para la Florida durante la pandemia con más de 57 mil muertes. Vacunas y pruebas para estudiantes Hay nuevas oportunidades para que los estudiantes en el condado de Palm Beach obtengan las vacunas covid y los resultados de las pruebas rápidas. Ambos son voluntarios. La idea es brindar a las familias un mayor acceso a recursos en la lucha contra el virus. Ya ha habido más casos de covid este año escolar que los que vio el distrito en todo el año pasado.



Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.