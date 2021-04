Noticias de la semana de 6 de abril

Posted at 12:04 PM, Apr 08, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. VARIANTES DE COVID-19 Hay una preocupación por los variantes covid que se extienden rápidamente a través del sur de la Florida. Los funcionarios de salud dicen que es un problema porque los variantes son mucho más contagiosas. Dicen que los 5 variantes que el cdc están rastreando en todo el mundo están ahora aquí. Hay más de tres mil 500 casos de variantes en la florida, eso es un aumento de alrededor de mil a finales de marzo. Más de 300 de esos casos están en el condado de Palm Beach. La investigación muestra que las vacunas covid-19 protegerán contra todas los variantes. ELEGIBILIDAD PARA VACUNAS Ahora todos de 18 años o mas .. Son elegibles para recibir una vacuna covid. Jovenes de 16 o 17 anos pueden recibir la vacuna pfizer. El estado abrió el registro a todos los adultos. Para obtener más información sobre dónde y cómo obtener una vacuna, inicie sesión en WPTV.com. ENSEÑANZA SIMULTÁNEA Cuando se trata de llevar a los niños de vuelta a la escuela después de la pandemia , la gran mayoría de los maestros dicen que quieren que la enseñanza simultánea desaparezca. Eso es de acuerdo con una nueva encuesta de la asociación de maestros de aulas del condado de Palm Beach. La enseñanza simultánea es cuando los educadores enseñan tanto en clase como de forma remota al mismo tiempo. Según la encuesta más del 94 por ciento de los profesores dicen que es una manera menos efectiva para que los estudiantes aprendan. En general alrededor del 93 por ciento de los maestros en la encuesta quieren que la enseñanza simultánea desaparezca para el año escolar 2021-22. Ofreciendo opciones solo virtuales o solo físicas. Los líderes estatales de la educación no han hecho un anuncio sobre lo que se ofrecerá para el próximo año escolar.

