Noticias de la semana de 30 de agosto

Posted at 11:15 AM, Sep 01, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Mandata de mascara Líderes del departamento de educación del estado han enviado una carta de advertencia al distrito escolar del Condado de Palm Beach, amenazando con retener los salarios de los miembros de la junta escolar si el distrito no cumple con las reglas estatales sobre máscaras para estudiantes. La medida es resultado de un mandato de máscara que el distrito instituyó que eliminó el derecho de los padres a elegir. Un juez de Tallahassee dictaminó recientemente que el estado no puede prohibir que los distritos escolares públicos requieran máscaras, pero el gobernador Ron DeSantis ha dicho que tiene la intención de apelar. El departamento de educación ya ha comenzado a retener los salarios de los miembros de la junta escolar en otros condados que tomaron medidas similares. Tratamientos de anticuerpos monoclonales WPTV A sign was posted at Westgate Park near West Palm Beach on Aug. 18, 2021, indicating the location of a monoclonal antibody site. Oficiales del departament de salud del estado dicen que casi trenta mil personas han recibido tratamientos con anticuerpos monoclonales en los 21 sitios del estado, desde Fort Walton Beach hasta Miami. En West Palm Beach, se ha tratado a casi mil quinientos personas. DeSantis ha estado impulsando los tratamientos para las personas de alto riesgo que han contraído COVID-19 o han estado expuestas al virus. Secuelas del Huracan Ida Primeros respondedores y trabajadores de servicios públicos del sur de florida han sido enviados a louisiana para ayudar con las secuelas del Huracán Ida. Florida Power & Light desplegó a más de 750 empleados para ayudar a restaurar la electricidad en la región. Otras agencias que se están intensificando para ayudar en los esfuerzos de recuperación son la guardia nacional de la Florida y los equipos de búsqueda y rescate urbanos del estado.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.