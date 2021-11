Noticias de la semana de 3 de noviembre

Posted at 1:08 PM, Nov 04, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Vacunas para ninos La vacuna COVID-19 obtiene la luz verde para niños de 5 a 11 años. Ahora, los distritos escolares están intentando descubrir la mejor manera de ayudar a vacunarlos. El distrito escolar del condado de Palm Beach trabajará con los funcionarios de salud para instalar sitios móviles de vacunación en las escuelas para este grupo de edad. En el condado de Martin, el estado desea utilizar los estacionamientos escolares para la distribución de vacunas. Disminucion de casos de COVID-19 A la misma vez, el número de casos covid está disminuyendo. La directora del departamento de salud para el condado de Palm Beach dice. Tenía menos de 880 nuevos casos de covid durante la última semana de octubre. Es la segunda semana que tuvo el total de casos semanales más bajo del condado desde abril de 2020. Coste de alquiler aumentado Los precios de las viviendas siguen aumentando, dejando un 25% de las personas en el estado luchando por pagarlo. Un nuevo informe de la coalición de viviendas de la Florida muestra tres razones por el aumento — el record mas bajao para las tasas de interés, una escasez de inventario de vivienda y una gran influjo de personas que se mudan a la zona. Los expertos dicen que la única salida en este momento es descubrir formas de construir más.

