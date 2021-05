Noticias de la semana de 3 de mayo

Posted at 11:20 AM, May 05, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. ÓRDENES DE EMERGENCIA CANCELADAS No más órdenes de emergencia covid-19 en la florida. Eso es directamente del gobernador. El gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que suspende todos los mandatos locales de coronavirus de inmediato. Eso incluye las reglas de las mascarillas en todo el estado. MANDATO DE MÁSCARAS Los líderes del Condado de Palm Beach, siguiendo la orden del gobernador, pusieron fin al mandato de las máscaras para el condado. NBC News Florida Gov. Ron DeSantis holds a news conference to discuss COVID-19 restrictions, May 3, 2021, in St. Petersburg, Fla. A pesar de abandonar el mandato, las personas aún deberán usar máscaras en los edificios del gobierno en el condado y negocios individuales aún pueden exigirle que usen máscaras. También se requieren máscaras en edificios federales como la oficina de correos. La directora de salud del condado le insta a los residentes que sigan usando máscaras porque la florida todavía tiene muy alta propagación del virus. ALGAS EN EL LAGO OKEECHOBEE Las algas verdi-azules potencialmente tóxicas vuelven a aparecer en el Lago Okeechobee. Esta vez en el lado del canal de la esclusa y presa de Port Mayaca. WPTV, Jon Shainman Algae at the Port Mayaca Lock on April 13, 2021. Los líderes estatales de salud emitieron un aviso de salud cerca de la esclusa debido a la presencia de algas. Las autoridades dicen que las fuertes lluvias del otoño pasado crearon el escenario preocupante de este año con altos niveles de fósforo y otros nutrientes en el lago.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.