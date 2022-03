Noticias de la semana de 3 de marzo

Posted at 1:25 PM, Mar 03, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Discuro: Estado de la Unión El presidente Joe Biden pronunció su primer discurso sobre el estado de la unión. Jim Lo Scalzo/AP President Joe Biden delivers his first State of the Union address to a joint session of Congress at the Capitol, Tuesday, March 1, 2022, in Washington. (Jim Lo Scalzo/Pool via AP) Esto mientras enfrenta bajos índices de aprobación y difíciles medios términos este otoño. El presidente Biden se enfocó en el coronavirus, la economía y la ansiedad por la guerra de rusia contra ucrania que se convierte en un conflicto global más grande. Un momento que provocó una ovación de pie fue cuando el presidente Biden habló sobre financiación de la policía. El discurso del presidente fue frente a una cámara relativamente llena de personas y sin máscara, quizás una señal de que el país está cambiando a una sensación de normalidad después de 2 años en la pandemia. Negociaciones de la MLB ¿Jugar a la pelota? Ahora no. Los propietarios y los jugadores no pueden acordar un contrato laboral, por lo que se cancelan algunos juegos de entrenamiento de primavera. Lynne Sladky/AP Major League Baseball Deputy Commissioner Dan Halem, left, and Commissioner Rob Manfred, right, walk after negotiations with the players association in an attempt to reach an agreement to salvage March 31 openers and a 162-game season, Monday, Feb. 28, 2022, at Roger Dean Stadium in Jupiter, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky) El acuerdo expiró en diciembre y las partes aún no pueden llegar a los términos. Eso significa que las instalaciones de entrenamiento de primavera de la liga mayor del sur de la Florida estarán vacías por ahora. El comisionado de béisbol recortó el calendario de cada club de 162 juegos a probablemente 156 como máximo. Fiesta de Pueblo Es hora de fiesta que fiesta? La fiesta de pueblo. Este fin se semana en Greenacres, la celebracion artistica y multicultural hispana mas grande del Condado de Palm Beach. Normalmente la celebración celebrando los tres reyes magos se realiza en enero pero este año tuvo que aplazarse por la propagación del variante de covid omicron. Tenemos toda la informacion en nuestra pagina WPTV.com.

Copyright 2022 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.