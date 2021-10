Noticias de la semana de 27 de octubre

Posted at 4:11 PM, Oct 27, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Cirujano general desenmascarado Una senadora estatal que representa partes de los condados de Palm Beach y Broward desea que el gobernador reconsidere su nombramiento de máximo funcionario de salud de la Florida. Esto se produce después de que él se negó a usar una máscara en su oficina. La senadora estatal Tina Polsky dice que el doctor joseph ladapo se negó ponerse una mascarilla durante una reunion en su oficina, incluso después que ella explico que tiene cáncer. WPTV/WTXL Dr. Joseph Ladapo says he "attempted in good faith to find some way" to communicate with state Sen. Tina Polsky, D-Boca Raton, "that would respect each of our preferences." Dice que quería encontrarse fuera, en lugar de ponerse una máscara. El presidente del senado Wilton Simpson envió un mensaje a todos los senadores estatales llamando las acciones de ladapo -decepcionante y no profesional. Contratación a pasos de tortuga Hay más de 80 mil nuevas posiciones de empleo en la Florida, pero no se están llenando rápidamente. Un informe de la oficina del gobernador muestra que el estado está superando al resto del pais cuando se trata de crecimiento del trabajo. Los empleadores están luchando por ocupar esas posiciones, especialmente antes de la temporada de vacaciones. Se preocupan de que la escasez de trabajadores está deteniendo el crecimiento. Los datos estatales muestran que hay el doble de nuevos empleos en comparación con el número de nuevos trabajadores para ocuparlos. Escasez de conductores de camiones La industria de camiones específicamente tiene un tiempo difícil para llenar aberturas. La associacion de camioneros americanos dice que hay una escasez de unos 80 mil conductores. Chloe Nordquist CET in Cleveland, OH is hiring -- one of the many trucking companies looking for more drivers. The America Trucking Association said 61,000 drivers are needed immediately. Eso está impactando la cadena de suministro y la reposición de estantes. Ahora las empresas, como "bullet delivery" en West Palm Beach, están pagando a los conductores más como un incentivo. Las empresas de todo la industria también estan ofreciendo mas dinero y bonificaciones.

