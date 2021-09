Noticias de la semana de 22 de septiembre

Posted at 12:37 PM, Sep 22, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Vacuna COVID-19 para niños Los niños de tan solo cinco años pronto podrían ser elegibles para la vacuna COVID-19. Pfizer dice que su vacuna funciona para personas de 5 a 11 años de edad. La compañía planea buscar autorización para su uso en niños pronto. Por ahora no existe un mandato de tener la vacuna para ir a la escuela en la florida. Estudio de Johnson & Johnson Mientras tanto, Johnson & Johnson dice que una vacuna de refuerzo para su vacuna COVID-19 aumenta la protección contra el virus al 94 por ciento. El estudio analizó una dosis adicional administrada dos o seis meses después de la inyección inicial. La inyección j y j es actualmente una opción de una dosis para combatir el covid. Advertencia sobre el desafío TikTok Los líderes del distrito escolar en todo el sur de la florida estan preocupados por una tendencia viral de la aplicacion TikTok. Es un nuevo reto donde los estudiantes destruyen y vandalizan la propiedad de la escuela, todo por "likes" en las redes sociales. Los padres del Condado de Palm Beach recibieron una carta esta semana notificándoles del daño y haciéndoles saber que los estudiantes podrían ser considerados penalmente responsables. Mes de la herencia hispana En honor al mes de la herencia hispana, hay exhibiciones especiales en una galería de arte de West Palm Beach. En septiembre y octubre, puedes experimentar las creaciones de artistas hispanos en the Box Gallery. Se planean varias exhibiciones y eventos, lo encontrará en nuestra pagina WPTV.com. Simplemente haga clic en la sección de herencia hispana en la parte superior de la página.

