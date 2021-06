Noticias de la semana de 21 de junio

Posted at 12:09 PM, Jun 23, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Juez federal falla a favor de la industria de cruceros Un juez federal emitió una orden en contra las reglas de navegación condicional que han establecido el CDC para que viajen los cruceros.

Este fallo es parte de una demanda más amplia presentada por el estado de la Florida.

Las reglas por parte del CDC previenen la propagación del COVID-19. Sin embargo parte del fallo el CDC no puede requerir prebas de vacunación para ir a un crusero.

A partir del 18 de julio, la orden del CDC se vuele más como una sugerencia y los cruceros pueden despegar nuevamente sin sus reglas. Sondeo señala Desantis ganariá nominación precidencial Ron Desantis supera a Donald Trump 74 por ciento como el favorito para las precidelciales del 2024. Eso es según una encuesta conservadora del Centennial Institue entre 371 personas la mayoriá partidarios de Trump quien asistieron una cumbre conservadora del oesta que se hizo en Denver Colorado. La encuesta incluyó a 30 posibles aspirantes a la Casa Blanca. El senador Ted Cruz quedó en tercero con casi 43 por ciento y Mike Pomeo, con 39 por ciento. Agentes del orden de la Florida a la frontera El gobernador del estado anunció que va a enviar oficiales para colaborar para la protectión fronteriza en tanto como en Texas y Arizona.

Esto sucede después que los gobernadores de estos estados pidieron ayuda para combatir la imigración ilegal en la frontera con Mexico.

Desantis afirmó que la administración Biden ha fracasado al desmantelar las políticas migratorias del expresidente Trump y que por esto los estados tienen que ayudar.

El alguacil del condado Martin dice que mandará a sus oficiales a la frontera cuando requieren su asistencia. Para obtener más información, inicie una session en WPTV.COM

