Noticias de la semana de 18 de noviembre

Posted at 1:03 PM, Nov 18, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Adolescente encontrado muerto Una comunidad se une después de la muerte de un adolescente de Palm Beach Gardens. Ryan Rogers de 14 años desapareció después de salir a dar un paseo en bicicleta el lunes por la noche y no regresó. Palm Beach Gardens Police Department Ryan Rogers, 14, was found dead in Palm Beach Gardens. Su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente, su bicicleta encontrada cerca. Un esfuerzo de recaudación de fondos para ayudar a la familia a cubrir los gastos funerarios ha superado la meta de 50 mil dólares. Mandato de mascara elimindao El uso de mascarillas en edificios gubernamentales del condado de Palm Beach ya no es un requerimiento. El mandato de la máscara para todos los edificios operados por el condado ha terminado. Todavía se requieren mascarillas en todos los autobuses del condado de Palm Beach y otros transporte público. Aumento de pago para funcionarios El gobernador Ron DeSantis anunció bonos de contratación para funcionarios penitenciarios hasta 5 mil dolares. A partir del año próximo, el salario inicial de los funcionarios penitenciarios estatales también aumentará a casi 39 mil dólares. Eso es un aumento de 16 por ciento. Heroe de 5 anos Una niña de 5 años salvó a su abuela no una vez sino dos veces. WPTV Ma'Zari Eaddy with her mother and grandmother after receiving the Citizen Hero Award on Nov. 17, 2021.



La niña de Fort Pierce llamó al 911 dos veces separadas en un mes cuando su abuela tenía un problema del corazón. En ambas ocasiones ma'zari eaddy pudo darle suficiente información al operador para ayudar a su "nana." Por sus acciones ma'zari recibió el premio héroe ciudadano en el condado de St. Lucie.

