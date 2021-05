Noticias de la semana de 17 de mayo

Posted at 5:11 PM, May 19, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Sin mascarillas para los vacunados Si está vacunado contra COVID-19 puede empezar a dejar su mascarilla en casa, para algunas salidas. Esta semana, los líderes del condado de Palm Beach eliminaron el mandato de la máscara en los edificios del gobierno para las personas que han recibido la vacuna y están fuera de la ventana de 14 días después de la dosis final. Tiendas como Publix, Target, CVS, Starbucks y Walmart ya tienen mandatos relajados de mascarillas para lients vacunados. Casos de COVID-19 en niños Mientras caen los mandatos de la máscara, los casos del coronavirus en niños van en aumento. Eso es lo último de la directora de salud del condado de Palm Beach. La doctora Alina Alonso dice que el 15 por ciento de los nuevos casos del COVID-19 son entre niños de cinco a 14 años. Expresó su preocupación porque ahora solo los niños de 12 años o más son elegibles para la vacuna covid. Crédito tributario por hijos Casi 40 millones de familias recibirán un pago mensual de crédito tributario por hijos a partir de julio. Los padres elegibles verán hasta 3cientos dólares mensuales por cada niño menor de seis años y hasta 250 para los mayores de seis. Es parte del plan rescate americano que levantó los créditos tributarios para niños en 2021. De acuerdo con el IRS los contribuyentes elegibles no necesitan tomar medidas, excepto de presentar las declaraciones de impuestos de 2020. Encontrará información sobre cómo no recibir el pago anticipado del crédito fiscal en WPTV.com.

