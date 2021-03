Noticias de la semana de 15 de marzo

Posted at 1:24 PM, Mar 17, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Líderes se unen Los líderes del sur de Florida creen que el gobernador está enviando un mensaje equivocado cuando se trata de medidas de seguridad contra el coronavirus. En una declaración conjunta de los condados de Palm Beach, Broward y Miami-Dade, los líderes piden que los residentes y visitantes sigan obedeciendo las reglas. Se produce después de que el gobernador DeSantis anunciara que todas las multas relacionadas con el coronavirus impuestas por los gobiernos locales desde marzo pasado serían derogadas. Phil Sears/AP Florida Gov. Ron DeSantis, center, is applauded by House Speaker Rep. Chris Sprowls, R-Palm Harbor, left, and Senate President Wilton Simpson, R-Trilby, right, Tuesday, March 2, 2021 during his State of the State speech at the Capitol in Tallahassee, Fla. Un mandato de máscara en el condado de Palm Beach ha estado en vigor desde junio pasado. Hay un toque de queda en todo el condado para el condado de Miami-Dade desde la medianoche hasta las seis de la mañana. Cobradores de deudas y estímulo Algunos que dependen de los cheques de estímulo pueden recibir una sorpresa desagradable. Los cobradores de deudas pueden tomar la nueva ronda de cheques emitidos. Scripps Video Personas con tarjetas de crédito impagas o facturas médicas en cobranza podrían ver esos mil 400 cientos dolares desaparecer de sus cuentas bancarias. Los legisladores están tratando de arreglar eso mientras tanto, la representante Lois Frankel sugiere comunicarse con la compañía a la que podría deber dinero y explicar la situación. Desempleo en la Florida Un nuevo informe de desempleo muestra que el estado aún no ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia sin embargo, hay buenos avances. El Departamento de Oportunidades Económicas dice que el desempleo cayó un punto tres por ciento a un cuatro punto ocho por ciento en los datos más recientes disponibles eso es mejor que el promedio nacional de seis punto tres por ciento. La tasa de desempleo de la Florida alcanzó su punto máximo en mayo pasado a más del 14 por ciento.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.