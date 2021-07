Noticias de la semana de 14 de julio

Posted at 11:41 AM, Jul 14, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Fennoy renuncia como superintendente Las escuelas del condado de palm beach obtendrán un nuevo líder. El Dr. Donald Fennot dice que va a renunciar como superintendente. En su carta de renucia, Fennoy dice que quiere pasar más tiempo con su familia. Fennoy se convirtió en superintendente en marzo de 2018 y lideró al distrito a través de los grandes cambios educativos causados por la pandemia de COVID. Dejará oficialmente la posición en octubre. Manifestaciones en Cuba y la Florida Una muestra de solidaridad en todo el sur de Florida. La gente se está manifestando para expresar su apoyo a los manifestantes en Cuba. Los cubanos estan saliendo a las calles de la isla portestando por libertad. Esto despues que han sufrido 62 años de opresion por el gobrieno dictador comunista. La situacion en Cuba empeora con la escasez de medicinas y comida en el media de una pandemia del coronavirus. El presidente Biden mostró su apoyo al pueblo cubano en una carta el lunes. El gobierno cubano culpa a las sanciones comerciales de Estados Unidos como la rázon detrás de las protestas. Pero el embargo de los Estados Unidos nunca a prohibido mandar comida o medicinas a la isla. Variante de COVID-19 El variante del COVID-19, delta es ahora la forma más común del virus en los EE.UU. Los funcionarios de salud dicen que están viendo más casos del variante delta de covid que cualquier otra cosa. Los casos de covid están aumentando en el condado de Palm Beach. El principal médico del condado Palm Beach dice que el condado está viendo un promedio de 300 casos de covid al día. La doctora Alina Alonso dice que la tasa de positividad del condado es de casi el 7 por ciento. El junio era un poco más del 3 por ciento. Los functionarios de salud que el objetivo es mantener la tasa por debajo del 5 por ciento. La Dra ALonso destacó la importancia de vacunarse: las tres verciones de la vacuna protegen conra los varantes de covid.



