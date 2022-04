Noticias de la semana de 14 de abril

Posted at 11:43 AM, Apr 14, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Regulaciones para condominios Muchos legisladores de la Florida están listos para trabajar en la reorganización de las regulaciones para los condominios. Algunos esperan el apoyo del gobernador para proponer el tema para la sesión especial convocada la próxima semana. El problema fue descubierto cuando casi 100 personas murieron en el colapso del condominio en Surfside el verano pasado. Nueva encuesta de Redfin Una nueva encuesta de Redfin, un sitio de internet de bienes raíces, muestra un número récord de compradores de vivienda se están mudando para encontrar vivienda asequible. En el sur de la Florida, la migración es hacia Port St. Lucie. Las casas no solo son más baratas, sino que la nueva construcción está creando más inventario. Los agentes inmobiliarios dicen que los compradores que vienen de los estados del norte están pasando el condado de palm beach por la costa del tesoro debido al costo. Aumento en indigencia Mientras, los altos precios de alquiler están forzando a más personas a quedarse sin hogar. En la costa del tesoro, más de 800 personas están sin hogar. Eso es un aumento de cuatro por ciento desde el año pasado. En el condado de St. Lucie, 21 personas más se han quedado sin hogar comparado al año pasado. En el condado de Indian River hay 29 personas más lidiando con falta de vivienda. El condado de Martin es realmente la única área con menos personas sin hogar año tras año.

