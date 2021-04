Noticias de la semana de 12 de abril

Posted at 11:26 AM, Apr 14, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. PAUSA CON VACUNAS JOHNSON Y JOHNSON Noticias positivas del presidente Joe Biden: A pesar de poner una pausa en la administración de las vacunas Johnson & Johnson, dice que hay más de suficientes dosis de las vacunas Pfizer y Moderna para los adultos americanos. Las autoridades sanitarias continúan investigando la vacuna Johnson & Johnson por preocupaciones de que podría estar vinculado a coágulos de sangre raros. La vacuna Johnson & Johnson que también está en pausa aquí en la florida, ha sido administrado a más de 500 mil personas en todo el estado. REGRESO A CLASES El aprendizaje en persona regresará para todos en el distrito escolar del condado de Palm Beach el próximo año escolar. El superintendente Dr. Donald fennoy anunció que eliminar el aprendizaje a distancia ponerá fin a la instrucción combinada y agradeció a los maestros por lo que han hecho el último año. En cuanto a aquellos que no quieren que sus hijos regresen, existe la escuela virtual de Palm Beach, que es una opción para estudiantes de escuela primaria y secundaria. MENOS PRUEBAS DE COVID-19 A medida que más personas en el estado reciben vacunas contra COVID-19, la cantidad de personas que se hacen las pruebas del coronavirus está disminuyendo, lo que deja preocupados a algunos funcionarios de salud. Según la Universidad John Hopkins, la Florida realizó 284,3 pruebas de COVID-19 por cada 100 mil habitantes la semana pasada. Revisamos los números del departamento de salud de la Florida para los cinco condados en nuestra area. Las cifras muestran que durante las últimas siete semanas, las pruebas de COVID-19 han bajado en Palm Beach, Martin, St. Lucie, Indian River y Okeechobee.

